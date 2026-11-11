PrivatBank sprzedaje aktywa w Bukowelu za 3,6 mld hrywien
Na aukcję wystawiono 100,86 ha gruntów, 14 kolejek linowych, lokale komercyjne oraz infrastrukturę kurortu. Cena wywoławcza tej pozycji wynosi 1,6 mld hrywien.
Drugą pozycją jest kompleks hotelowy Radisson wraz z dodatkowymi budynkami i działkami.
Jego cena wywoławcza wynosi prawie 1,96 mld hrywien.
Majątek ten przeszedł na własność banku w wyniku spłaty kredytów zagrożonych, udzielonych przed jego nacjonalizacją.
Źródło: Prozorro.Sprzedaż
Aukcja dotycząca sprzedaży stadionu „Dnipro-Arena” oraz dawnej bazy treningowej klubu FC „Dnipro” ponownie nie doszła do skutku. Oba obiekty należą do państwowego banku PrivatBank.
Przypomnijmy, że PrivatBank sprzedaje na aukcji stadion Dnipro-Arena.
Przypomnijmy, że na Ukrainie odbyła się pierwsza aukcja gruntów w ramach projektu „Bank Gruntów”.