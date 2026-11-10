Нацбанк повысил официальные курсы доллара и евро на 11 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на среду, 11 ноября 2026 года, на уровне 45,50 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 ноября, американская валюта подорожала на 9 копеек с отметки 45,41 гривны.

Официальный курс европейской валюты также повысился. На 11 ноября регулятор зафиксировал курс евро на уровне 51,07 гривны, что на 26 копеек больше по сравнению со вторником, когда евро стоил 50,81 гривны.

Источник: Национальный банк Украины.

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий.

В сентябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 2,1%, тогда как в августе рост составил 0,1%, а в июле — 0,3%. По итогам сентября годовая инфляция ускорилась до 10%.

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