Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

В четверг, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне снизится на 18 копеек и составит 45,32 грн. Евро также подешевеет на 59 копеек.

Официальные курсы на четверг, 12 ноября, установлены на следующем уровне:

1 доллар США – 45,32 грн (45,50 грн по состоянию на 11 ноября);

1 евро – 50,48 грн (51,07 грн по состоянию на 11 ноября).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

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