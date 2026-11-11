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Новости Бизнес

Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

UA NEWS 11 Ноября 2026 21:16
Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

В четверг, 12 ноября, официальный курс доллара к гривне снизится на 18 копеек и составит 45,32 грн. Евро также подешевеет на 59 копеек.

Официальные курсы на четверг, 12 ноября, установлены на следующем уровне:

   1 доллар США – 45,32 грн (45,50 грн по состоянию на 11 ноября);
  1 евро – 50,48 грн (51,07 грн по состоянию на 11 ноября).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 16% до 16,5% из-за усиления ценового давления и ухудшения инфляционных ожиданий. 

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

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