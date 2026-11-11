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Нацбанк встановив курс валют на 12 листопада

UA NEWS 11 Листопада 2026 21:16
Нацбанк встановив курс валют на 12 листопада
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У четвер, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 18 копійок та становитиме 45,32 грн. Євро також подешевшає 59 копійок.

Офіційні курси на четвер 12 листопада встановлено на такому рівні:

   1 долар США – 45,32 грн (45,50 грн станом на 11 листопада);
   1 євро – 50,48 грн (51,07 грн станом на 11 листопада).

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. 

Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.

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