Нацбанк встановив курс валют на 12 листопада
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У четвер, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 18 копійок та становитиме 45,32 грн. Євро також подешевшає 59 копійок.
Офіційні курси на четвер 12 листопада встановлено на такому рівні:
1 долар США – 45,32 грн (45,50 грн станом на 11 листопада);
1 євро – 50,48 грн (51,07 грн станом на 11 листопада).
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.
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