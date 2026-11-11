Bank Narodowy ustalił kursy walut na 12 listopada

W czwartek, 12 listopada, oficjalny kurs dolara względem hrywny spadnie o 18 kopiejek i wyniesie 45,32 UAH. Kurs euro również spadnie o 59 kopiejek.

Oficjalne kursy na czwartek, 12 listopada, ustalono na następującym poziomie:

1 dolar amerykański – 45,32 UAH (45,50 UAH na dzień 11 listopada);

1 euro – 50,48 UAH (51,07 UAH na dzień 11 listopada).

Wskazują na to dane Narodowego Banku Ukrainy (NBU).

Narodowy Bank Ukrainy podniósł stopę rezerwową z 16% do 16,5% w związku z nasileniem presji cenowej i pogorszeniem się prognoz inflacyjnych.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursami walut.

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