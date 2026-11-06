Ekonomista wyjaśnił, czy dodawanie dopłaty za pracę generatora na paragonach jest zgodne z prawem
Lokale gastronomiczne mają prawo samodzielnie ustalać ceny swoich produktów oraz wliczać koszty eksploatacji generatorów do ostatecznej ceny towarów, jednak wykazywanie oddzielnej opłaty za generator na paragonie jest praktyką budzącą wątpliwości.
O tym w swoim komentarzu opowiedział ekonomista i członek Klubu Dyskusji Ekonomicznych Ihor Garbaruk. Według niego w warunkach rynkowych przedsiębiorcy nie są zobowiązani do prowadzenia działalności ze stratą i mogą podnosić ceny usług, ale wewnętrzne koszty operacyjne, podobnie jak opłaty za obsługę, powinny być uwzględnione w kalkulacji ceny samego towaru.
Ekspert podkreślił, że wykazanie pracy generatora jako oddzielnej pozycji lub wiersza na paragonie może stać się podstawą do kontroli ze strony urzędu skarbowego, a także zwrócił uwagę na konieczność opracowania państwowych programów wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu energetycznego.
Źródło: UNN.
Jednocześnie Państwowa Służba ds. Żywności i Ochrony Konsumentów uznała oddzielną opłatę za pracę generatora na rachunkach restauracyjnych za prawdopodobne naruszenie praw konsumentów i narzucanie usług.
Z powodu przerw w dostawach prądu i pracy na generatorach ceny produktów spożywczych na Ukrainie nadal rosną, a presja inflacyjna nasila się.