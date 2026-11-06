W piątek akcje japońskiej spółki Japan Tobacco spadły o 19,3% — jest to największy jednodniowy spadek w historii tej korporacji. Gwałtowny spadek kursu nastąpił po tym, jak rosyjskie władze przekazały aktywa jej spółki zależnej Japan Tobacco International pod tymczasowe zarządzanie, jak podaje Bloomberg.

Rosyjska działalność zapewniała spółce około jednej czwartej zysku operacyjnego. JTI kontrolowała do 40% lokalnego rynku i produkowała w Rosji papierosy pod markami Winston, Camel, Sobranie oraz LD.

W odpowiedzi na przekazanie aktywów władze Japonii zwróciły się do Moskwy z żądaniem cofnięcia tej decyzji. Minister handlu Japonii Ryosei Akazawa oświadczył na konferencji prasowej, że rząd złożył już protest wobec strony rosyjskiej i wezwał do natychmiastowego zwrotu mienia spółki.

Rzecznik japońskiego rządu Minoru Kihara poinformował, że o spełnienie tych żądań zabiegali również dwaj wysocy rangą urzędnicy przebywający w Rosji oraz ambasador Japonii.

Źródło: Bloomberg

Wcześniej Japonia złożyła protest wobec Rosji w związku z przekazaniem aktywów Japan Tobacco International.

Przypomnijmy, że Putin przejął rosyjskie aktywa japońskiego giganta tytoniowego Japan Tobacco International.

Wcześniej dyktator Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe” 100% udziałów w czterech rosyjskich przedsiębiorstwach należących do japońskiej grupy Japan Tobacco International (JTI), w szczególności „Petro”, „Kres Neva”, „J.T.I. Donskoy Tabak” oraz „J.T.I. Elets”.

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