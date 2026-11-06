W Ukrainie przewiduje się dalszy wzrost cen autogazu w listopadzie

Wzrost cen detalicznych autogazu na Ukrainie będzie trwał przez cały listopad z powodu globalnego niedoboru tego surowca oraz utrudnień logistycznych.

Według danych grupy konsultingowej „A-95” w drugiej połowie miesiąca cena paliwa na niektórych stacjach benzynowych może osiągnąć poziom 66 UAH/l, po tym, jak w październiku średnia cena wzrosła o 13,75 hrywny za litr — do 57,66 hrywny za litr, a na dzień 6 listopada zbliżyła się do 60 hrywny za litr (około 1,45 USD za litr).

Główną przyczyną wzrostu cen jest ograniczenie produkcji w krajach Zatoki Perskiej oraz ostrzał statków cywilnych przez Iran, co spowodowało rywalizację między Azją a Europą o amerykańskie dostawy gazu skroplonego, co spowodowało spadek dostaw ze Stanów Zjednoczonych do północno-zachodniej Europy w październiku o 17% oraz wzrost notowań importowych na granicy Ukrainy do ponad 1 500 USD/tonę. Dodatkową presję cenową wywołuje niedobór gazu samochodowego na rynkach Rumunii, Polski i Litwy, a także kolejki na drogowych przejściach granicznych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.

Źródło: Interfax-Ukraina.

W październiku 2026 roku Ukraina importowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym — łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji paliw na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie cena autogazu wzrosła w ciągu doby na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywien za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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