乌克兰预计11月汽车燃气价格将继续上涨

受全球资源短缺和物流困难影响，乌克兰汽车燃气零售价格在11月将继续上涨。

据“A-95”咨询集团数据显示，本月下半月部分加油站的汽油价格可能达到66格里夫纳/升， 此前，10月期间平均价格已上涨13.75格里夫纳/升，达到57.66格里夫纳/升，截至11月6日，价格已逼近60格里夫纳/升（约合1.45美元/升）。

价格上涨的主要原因是波斯湾国家减产以及伊朗袭击民用船只，这导致亚洲和欧洲之间为争夺美国的液化天然气供应量展开争夺， 导致10月份从美国输往西北欧的供应量减少17%，并将乌克兰边境的进口报价推高至每吨1,500美元以上。 罗马尼亚、波兰和立陶宛市场上的汽车燃气短缺，以及公路边境口岸的排队现象和黑海地区的安全风险，也给价格带来了额外压力。

来源：乌克兰国际文传电讯社。

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受调查的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁中都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

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