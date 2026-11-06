В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на автогаз в ноябре

Рост розничных цен на автогаз в Украине продолжится в течение ноября из-за глобального дефицита ресурса и логистических сложностей.

По данным консалтинговой группы «А-95», во второй половине месяца стоимость топлива на отдельных АЗС может достичь отметки 66 грн/л, после того как в течение октября средняя цена выросла на 13,75 грн/л — до 57,66 грн/л, а по состоянию на 6 ноября приблизилась к 60 грн/л (около 1,45 доллара США/л).

Основной причиной подорожания является сокращение производства в странах Персидского залива и обстрелы гражданских судов Ираном, что привело к борьбе между Азией и Европой за американские объемы сжиженного газа, сократившие поставки из США в Северо-Западную Европу в октябре на 17 % и поднявшие импортные котировки на границе Украины до более чем 1 500 долларов США за тонну. Дополнительное ценовое давление вызвано дефицитом автогаза на рынках Румынии, Польши и Литвы, а также очередями на автомобильных пунктах пропуска и рисками безопасности в Чёрном море.

Источник: Интерфакс-Украина.

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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