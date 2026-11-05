Grupa inwestycyjna SCM Rinata Achmetowa uzgodniła sprzedaż swojego udziału w holdingu rolniczym HarvEast cypryjskiej spółce Parallel Nafta Limited, powiązanej z właścicielem sieci stacji benzynowych Parallel, Aleksandrem Dubininem.

Ukraiński Komitet Antymonopolowy zezwolił nabywcy na przejęcie kontroli nad podmiotami posiadającymi 75,1% akcji HarvEast.

Po sfinalizowaniu transakcji Dubinin uzyska pakiet kontrolny w holdingu rolniczym. Według dyrektora generalnego HarvEast, Dmitrija Skornyakowa, nie planuje się zmian w obecnym zespole zarządzającym.

W SCM zapewniono, że zmiana właściciela nie wpłynie na bieżącą działalność spółki, jej zobowiązania wobec partnerów, udziałowców i wynajmujących. Zakończenie transakcji planowane jest w ciągu 2027 roku.

Źródło: SCM.

Dawne aktywa węglowe ukraińskiego miliardera Rinata Achmetowa w Rosji przeszły w ręce „Rosyjskiej Spółki Przemysłowej” (RSP). Chodzi o zabezpieczone zastawem długi i weksle przedsiębiorstw „Szachtowład Obuchowska” oraz „Donski antracyt”.

Prezes klubu piłkarskiego „Szachtar” Rinat Achmetow otrzymał nagrodę UEFA za wkład w rozwój europejskiej piłki nożnej z rąk szefa organizacji Aleksandra Čeferina.

Najbogatszy Ukrainiec, Rinat Achmetow, powiedział, że ostatni raz spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w przeddzień pełnej inwazji Rosji. Według biznesmena nie ma między nimi żadnych konfliktów, ponieważ głowa państwa wie o jego przebywaniu w kraju i wkładzie w wsparcie obrony.

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