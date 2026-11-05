Japońska firma Nintendo sprzedała w drugim kwartale fiskalnym 2,67 mln konsol Switch 2 — o 41% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poinformowało o tym CNBC.

Sprzedaż niższa niż w poprzednim kwartale

Dane dotyczą trzech miesięcy zakończonych 30 września. Nintendo nazwało Switch 2 swoją flagową konsolą do gier.

Wynik był również niższy niż w poprzednim kwartale. Wówczas firma sprzedała 3,82 mln urządzeń Switch 2.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podwyżki cen w trzech krajach

W ciągu kwartału Nintendo podniosło ceny Switch 2 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Wcześniej w tym roku firma już zwiększyła cenę konsoli na rynku japońskim.

Sprzedaż Switch 2 spadła po podwyżce ceny urządzenia w obliczu rosnących kosztów pamięci — zauważa CNBC.

Czytaj nas na