Японская компания Nintendo во втором финансовом квартале продала 2,67 млн консолей Switch 2 — на 41% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает CNBC.

Продажи ниже предыдущего квартала

Речь идет о трех месяцах, завершившихся 30 сентября. Nintendo назвала Switch 2 своей флагманской игровой консолью.

Результат также оказался ниже показателя предыдущего квартала. Тогда компания реализовала 3,82 млн устройств Switch 2.

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Повышение цен в трех странах

В течение квартала Nintendo повысила цены на Switch 2 в США, Канаде и Японии. Ранее в этом году компания уже увеличила стоимость консоли на японском рынке.

Продажи Switch 2 снизились после повышения цен на устройство на фоне роста расходов на память, отмечает CNBC.

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