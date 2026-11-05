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Продажі Nintendo Switch 2 впали на 41% у другому фінансовому кварталі — CNBC

Федір Криштовський 05 Листопада 2026 09:44
Продажі Nintendo Switch 2 впали на 41% у другому фінансовому кварталі — CNBC

Японська компанія Nintendo у другому фінансовому кварталі продала 2,67 млн консолей Switch 2 — на 41% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляє CNBC.

Продажі нижчі за попередній квартал

Йдеться про три місяці, що завершилися 30 вересня. Nintendo назвала Switch 2 своєю флагманською ігровою консоллю.

Результат також виявився нижчим за показник попереднього кварталу. Тоді компанія реалізувала 3,82 млн пристроїв Switch 2.

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Підвищення цін у трьох країнах

Протягом кварталу Nintendo підвищила ціни на Switch 2 у США, Канаді та Японії. Раніше цього року компанія вже збільшила вартість консолі на японському ринку.

Продажі Switch 2 знизилися після підвищення цін на пристрій на тлі зростання витрат на пам’ять, зазначає CNBC.

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