Bershka, Pull&Bear і Stradivarius закриють магазини в Черкасах у лютому 2027 року

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У ТРЦ «Любава» в Черкасах припинять роботу магазини трьох іспанських брендів — Bershka, Pull&Bear та Stradivarius, які належать компанії Inditex.

Про це повідомив директор торговельного центру Олександр Чорний у коментарі місцевому виданню «18000».

За його словами, рішення пов’язане з глобальною зміною стратегії компанії та оптимізацією мережі магазинів у різних країнах. Адміністрацію ТРЦ попередили про розірвання договорів оренди ще пів року тому.

Очікується, що магазини остаточно закриють у лютому 2027 року. Які бренди займуть звільнені площі, поки не повідомляють.

Джерело: 18000

Генеральний директор іспанської компанії Inditex Оскар Гарсія Масейрас заявив, що наразі не бачить умов для повернення бізнесу до росії.

Іспанська група Inditex, якій належить Zara, планує до кінця 2027 року реалізувати у США 20 проєктів із відкриття, розширення та оновлення магазинів брендів Zara, Bershka і Massimo Dutti. Американський ринок є другим за обсягом продажів для компанії після Іспанії.

Іспанська група Inditex, яка володіє брендом Zara, повідомила про вищий за очікування початок осіннього торговельного сезону: її продажі з поправкою на валютні коливання у серпні зросли на 9%.

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