В Китае государственный орган заблокировал продажу подразделения робототехники швейцарско-шведского концерна ABB японской SoftBank Group за 5,4 млрд долларов. ABB сообщила о решении в заявлении, отправленном по электронной почте, пишет The Japan Times.

Проверка иностранных инвестиций

Согласно заявлению ABB, сделку запретило Управление механизма проверки безопасности иностранных инвестиций Китая. Ранее Financial Times сообщала, что приобретение SoftBank подлежало проверке со стороны китайского государственного органа планирования.

Пекин в этом году усилил контроль за передачей за границу важной информации. В материале отмечается, что данные являются основой развития искусственного интеллекта, в том числе робототехники, где они необходимы для дальнейшего совершенствования работы роботов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Удар по планам SoftBank

Основатель SoftBank Масаёси Сон называл покупку ABB Robotics важной частью стратегии компании по расширению присутствия в сфере физического искусственного интеллекта. Подразделение ABB насчитывает более 7 тысяч сотрудников, поставляет роботизированные манипуляторы и промышленное оборудование таким производителям, как BMW, а также имеет значительное присутствие в Китае.

Ожидалось, что приобретение поддержит выручку и прибыль SoftBank, пока компания ожидает выхода OpenAI на биржу. В четверг акции SoftBank в Токио снизились примерно на 7%. Представитель компании отказался от комментариев.

Аналитик Bloomberg Intelligence Кирк Будри отметил, что ABB Robotics уступает стартапам из портфеля SoftBank в передовых разработках физического ИИ, однако ожидалось, что ее отраслевой опыт и производственные компетенции могли бы помочь превращать робототехнические концепции в реальный бизнес.

Читай нас в