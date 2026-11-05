Немецкий оборонный концерн Rheinmetall второй раз за три месяца снизил финансовый прогноз на 2026 год из-за задержек военных контрактов и поставок артиллерийских боеприпасов. После сообщения компании ее акции в начале торгов потеряли 13%, сообщает CNBC.

Новые ожидания компании

Теперь Rheinmetall прогнозирует продажи на уровне около 13,2 млрд евро в 2026 году. Ранее компания ожидала показатель в пределах от 13,7 млрд до 14,2 млрд евро. Прогноз операционной маржи также снижен — примерно до 18,5% против ранее ожидавшихся 19%.

Компания объяснила пересмотр прогноза задержками в проекте Arminius Boxer для немецких военных, ввод которого в эксплуатацию теперь ожидается в следующем году. Также на прогноз повлияли задержки во время приемочных испытаний артиллерийских боеприпасов.

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Результаты за третий квартал

Несмотря на снижение прогноза, Rheinmetall сообщила об улучшении квартальных результатов. Продажи в третьем квартале выросли на 32% в годовом выражении — до 3,15 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 62%, до 553 млн евро.

Объем новых заказов составил 2,89 млрд евро, а портфель заказов компании в конце третьего квартала достиг 78 млрд евро. Аналитики RBC назвали обновленный прогноз негативным, сославшись на неопределенность относительно сроков, масштаба и влияния программы Boxer на среднесрочные ожидания компании.

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