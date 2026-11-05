Ахметов продает агрохолдинг HarvEast владельцу сети АЗС Parallel

Инвестиционная группа SCM Рината Ахметова договорилась о продаже своей доли в агрохолдинге HarvEast кипрской компании Parallel Nafta Limited, связанной с владельцем сети АЗС Parallel Александром Дубининым.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании-покупателю получить контроль над структурами, владеющими 75,1% акций HarvEast.

После завершения сделки Дубинин получит контрольный пакет агрохолдинга. По словам генерального директора HarvEast Дмитрия Скорнякова, менять нынешнюю управленческую команду не планируется.

В SCM заверили, что смена владельца не повлияет на текущую деятельность компании, её обязательства перед партнёрами, дольщиками и арендодателями. Завершить сделку планируют в течение 2027 года.

Источник: SCM.

Бывшие угольные активы украинского миллиардера Рината Ахметова в России перешли к «Российской промышленной компании» (РПК). Речь идет об обеспеченных залогом долгах и векселях предприятий «Шахтоуправление Обуховская» и «Донской антрацит».

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов получил награду УЕФА за вклад в развитие европейского футбола из рук главы организации Александра Чеферина.

Самый богатый украинец Ринат Ахметов рассказал, что в последний раз виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне полномасштабного вторжения РФ. По словам бизнесмена, между ними нет конфликтов, поскольку глава государства знает о его пребывании в стране и вкладе в поддержку обороны.

Читай нас в