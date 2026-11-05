里纳特·阿赫梅托夫旗下的SCM投资集团已就将其在HarvEast农业控股公司所持股份出售给塞浦路斯公司Parallel Nafta Limited一事达成协议，该公司与加油站连锁品牌Parallel的所有者亚历山大·杜比宁有关联。

乌克兰反垄断委员会已批准买方公司获得对持有HarvEast 75.1%股份的实体的控制权。

交易完成后，杜比宁将获得该农业控股公司的控股权。据HarvEast首席执行官德米特里·斯科尔尼亚科夫称，目前暂无更换管理团队的计划。

SCM方面保证，所有权变更不会影响公司的日常运营，也不会影响其对合作伙伴、股东及出租方的义务。该交易计划于2027年内完成。

来源：SCM。

乌克兰亿万富翁里纳特·阿赫梅托夫在俄罗斯的煤炭资产已转至“俄罗斯工业公司”（RPK）名下。 具体涉及“奥布希夫斯卡矿区管理公司”和“顿河无烟煤公司”两家企业以抵押品担保的债务及票据。

“顿涅茨克矿工”足球俱乐部主席里纳特·阿赫梅托夫因对欧洲足球发展的贡献，从欧足联主席亚历山大·切费林手中获得了欧足联颁发的奖项。

乌克兰首富里纳特·阿赫梅托夫透露，他最后一次与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会面是在俄罗斯全面入侵的前夕。 据这位商人称，两人之间并无矛盾，因为国家元首知晓他身在乌克兰境内，也了解他在支持国防方面所作的贡献。

关注我们在