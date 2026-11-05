中国一家国家机构阻止了日本软银集团以54亿美元收购瑞士-瑞典企业集团ABB机器人业务的交易。ABB在一份通过电子邮件发送的声明中通报了这一决定，据《日本时报》报道。

外国投资审查

根据ABB的声明，该交易被中国外国投资安全审查机制办公室禁止。此前，《金融时报》报道称，软银的收购需接受中国国家规划机构的审查。

北京今年加强了对重要信息向境外传输的管控。报道指出，数据是人工智能发展的基础，包括机器人技术；在该领域，数据对于进一步改善机器人的运行是必需的。

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对软银计划的打击

软银创始人孙正义称，收购ABB Robotics是公司扩大其在实体人工智能领域布局战略的重要组成部分。ABB该业务部门拥有超过7000名员工，向宝马等制造商供应机器人机械臂和工业设备，并且在中国拥有重要业务布局。

在公司等待OpenAI上市期间，这项收购原本预计将支持软银的营收和利润。周四，软银股价在东京下跌约7%。公司代表拒绝置评。

彭博行业研究分析师柯克·布德里指出，ABB Robotics在先进实体AI研发方面落后于软银投资组合中的初创企业，但预计其行业专业知识和制造能力能够帮助将机器人技术概念转化为实际业务。

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