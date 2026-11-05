Китай заблокував угоду SoftBank щодо підрозділу робототехніки ABB — The Japan Times

У Китаї державний орган заблокував продаж робототехнічного підрозділу швейцарсько-шведського концерну ABB японській SoftBank Group за 5,4 млрд доларів. Про рішення повідомила ABB у заяві електронною поштою, пише The Japan Times.

Перевірка іноземних інвестицій

Згідно із заявою ABB, угоду заборонив Офіс механізму перевірки безпеки іноземних інвестицій Китаю. Раніше Financial Times повідомляла, що придбання SoftBank підлягало перевірці з боку китайського державного планового органу.

Пекін цього року посилив контроль за передачею за кордон важливої інформації. У матеріалі зазначається, що дані є основою розвитку штучного інтелекту, зокрема й робототехніки, де вони необхідні для подальшого вдосконалення роботи роботів.

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Удар по планах SoftBank

Засновник SoftBank Масайосі Сон називав купівлю ABB Robotics важливою частиною стратегії компанії щодо розширення присутності у сфері фізичного штучного інтелекту. Підрозділ ABB має понад 7 тисяч працівників, постачає роботизовані маніпулятори та промислове обладнання для таких виробників, як BMW, а також має значну присутність у Китаї.

Очікувалося, що придбання підтримає виручку та прибуток SoftBank, поки компанія очікує на вихід OpenAI на біржу. У четвер акції SoftBank у Токіо знизилися приблизно на 7%. Представник компанії відмовився від коментарів.

Аналітик Bloomberg Intelligence Кірк Будрі зазначив, що ABB Robotics поступається стартапам із портфеля SoftBank у передових розробках фізичного ШІ, однак її галузева експертиза та виробничі компетенції, як очікувалося, могли б допомогти перетворювати робототехнічні концепції на реальний бізнес.

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