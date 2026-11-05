Chiny zablokowały transakcję SoftBanku dotyczącą działu robotyki ABB — The Japan Times
W Chinach organ państwowy zablokował sprzedaż działu robotyki szwajcarsko-szwedzkiego koncernu ABB japońskiej grupie SoftBank Group za 5,4 mld dolarów. ABB poinformowało o decyzji w oświadczeniu przesłanym e-mailem, pisze The Japan Times.
Kontrola inwestycji zagranicznych
Zgodnie z oświadczeniem ABB transakcja została zakazana przez chińskie Biuro Mechanizmu Kontroli Bezpieczeństwa Inwestycji Zagranicznych. Wcześniej „Financial Times” informował, że przejęcie przez SoftBank podlegało kontroli chińskiego państwowego organu planowania.
Pekin w tym roku zaostrzył kontrolę nad przekazywaniem za granicę ważnych informacji. W materiale zaznaczono, że dane są podstawą rozwoju sztucznej inteligencji, w tym robotyki, gdzie są potrzebne do dalszego doskonalenia działania robotów.
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Cios w plany SoftBanku
Założyciel SoftBanku Masayoshi Son nazwał zakup ABB Robotics ważną częścią strategii firmy dotyczącej rozszerzenia obecności w dziedzinie fizycznej sztucznej inteligencji. Dział ABB zatrudnia ponad 7 tys. pracowników, dostarcza robotyczne manipulatory i sprzęt przemysłowy producentom takim jak BMW, a także ma znaczącą obecność w Chinach.
Oczekiwano, że przejęcie wesprze przychody i zyski SoftBanku, podczas gdy firma oczekuje na wejście OpenAI na giełdę. W czwartek akcje SoftBanku w Tokio spadły o około 7%. Przedstawiciel firmy odmówił komentarza.
Analityk Bloomberg Intelligence Kirk Boodry zauważył, że ABB Robotics ustępuje startupom z portfela SoftBanku w zaawansowanych rozwiązaniach fizycznej AI, jednak oczekiwano, że jej wiedza branżowa i kompetencje produkcyjne mogłyby pomóc przekształcać koncepcje robotyczne w realny biznes.