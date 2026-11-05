W Samsung Electronics złożono wniosek o utworzenie szóstego związku zawodowego — Korea Herald
W Samsung Electronics w Korei Południowej złożono wniosek o utworzenie szóstego związku zawodowego. Wniosek został złożony w ministerstwie pracy poprzedniego dnia, informuje Korea Herald, powołując się na przedstawicieli związków zawodowych.
Wniosek o nowy związek zawodowy
Według największego związku zawodowego Samsung Electronics, do którego należą głównie pracownicy działu produkcji półprzewodników, nową organizację tworzą byli i obecni liderzy drugiego pod względem liczebności związku zawodowego w firmie.
Drugi pod względem liczebności związek zawodowy reprezentuje pracowników działu Device Experience, który odpowiada za elektronikę użytkową i urządzenia mobilne Samsung.
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Oświadczenia o wewnętrznych sporach
Nienazwany przedstawiciel związków zawodowych oświadczył, że nasiliły się wewnętrzne rozbieżności między byłym a obecnym kierownictwem mniejszego związku. Według niego mogło to skłonić do próby utworzenia odrębnej organizacji.
Jednocześnie drugi pod względem liczebności związek zawodowy Samsung Electronics zaprzeczył związkowi między wewnętrznymi sporami a planami utworzenia szóstego związku zawodowego.
Pracownicy Device Experience
Oczekuje się, że nowy związek zawodowy skoncentruje się na pracownikach działu Device Experience. Jego struktura organizacyjna i obszary działalności nie zostały jeszcze potwierdzone.