W Samsung Electronics w Korei Południowej złożono wniosek o utworzenie szóstego związku zawodowego. Wniosek został złożony w ministerstwie pracy poprzedniego dnia, informuje Korea Herald, powołując się na przedstawicieli związków zawodowych.

Wniosek o nowy związek zawodowy

Według największego związku zawodowego Samsung Electronics, do którego należą głównie pracownicy działu produkcji półprzewodników, nową organizację tworzą byli i obecni liderzy drugiego pod względem liczebności związku zawodowego w firmie.

Drugi pod względem liczebności związek zawodowy reprezentuje pracowników działu Device Experience, który odpowiada za elektronikę użytkową i urządzenia mobilne Samsung.

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Oświadczenia o wewnętrznych sporach

Nienazwany przedstawiciel związków zawodowych oświadczył, że nasiliły się wewnętrzne rozbieżności między byłym a obecnym kierownictwem mniejszego związku. Według niego mogło to skłonić do próby utworzenia odrębnej organizacji.

Jednocześnie drugi pod względem liczebności związek zawodowy Samsung Electronics zaprzeczył związkowi między wewnętrznymi sporami a planami utworzenia szóstego związku zawodowego.

Pracownicy Device Experience

Oczekuje się, że nowy związek zawodowy skoncentruje się na pracownikach działu Device Experience. Jego struktura organizacyjna i obszary działalności nie zostały jeszcze potwierdzone.

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