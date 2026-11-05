Australijska sieć domów towarowych David Jones rozpoczęła postępowanie dobrowolnej administracji w obliczu rosnących kosztów, słabej sprzedaży detalicznej i presji w łańcuchach dostaw. Według Daily Maverick sklepy firmy w Australii i Nowej Zelandii będą nadal działać pod nadzorem wyznaczonych zewnętrznych administratorów z FTI Consulting.

Sprzedaż lub dokapitalizowanie

McGrathNicol wyznaczono na dobrowolnych administratorów David Jones. FTI Consulting i McGrathNicol poinformowały, że natychmiast rozpoczną poszukiwanie propozycji dokapitalizowania biznesu lub jego sprzedaży jako działającego przedsiębiorstwa.

Dyrektorka generalna David Jones Erica Berchtold oświadczyła, że detalista ma opracowany plan odnowienia biznesu na przyszłość. Według niej firma będzie współpracować z administratorami, zewnętrznymi administratorami oraz zabezpieczonym wierzycielem w ramach procedury dobrowolnej administracji.

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Historia sieci

David Jones został założony w Sydney w 1838 roku przez walijskiego imigranta Davida Jonesa. Detalista określa się jako najstarszy na świecie nieprzerwanie działający dom towarowy. Sieć zatrudnia około 6 tys. pracowników w 38 sklepach w Australii i Nowej Zelandii.

Firma od ponad dziesięciu lat znajduje się pod presją z powodu rozwoju handlu internetowego i konkurencji ze strony sieci szybkiej mody. Jej ostatnim właścicielem jest fundusz private equity Anchorage Capital Partners, który w 2022 roku kupił David Jones od południowoafrykańskiego detalisty Woolworths za około 100 mln dolarów australijskich, według ówczesnych doniesień medialnych.

Według ABC News Scentre Group, zarządzająca centrami handlowymi Westfield w Australii i Nowej Zelandii, zaoferowała David Jones wsparcie, jednak Anchorage Capital Partners je odrzuciła. Domy towarowe David Jones działają w 17 lokalizacjach Westfield.

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