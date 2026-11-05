David Jones在澳大利亚启动自愿管理程序——Daily Maverick

澳大利亚百货连锁企业David Jones在成本上升、零售销售疲软以及供应链压力加大的背景下启动了自愿管理程序。据Daily Maverick报道，该公司在澳大利亚和新西兰的门店将继续在FTI Consulting获任命外部管理人的监管下运营。

出售或资本重组

McGrathNicol被任命为David Jones的自愿管理人。FTI Consulting和McGrathNicol表示，将立即开始征集有关企业资本重组或将其作为持续经营企业出售的方案。

David Jones首席执行官埃丽卡·贝赫特尔德表示，该零售商已制定了未来更新业务的计划。她称，公司将在自愿管理程序中与管理人、外部管理人和有担保债权人合作。

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连锁历史

David Jones由威尔士移民戴维·琼斯于1838年在悉尼创立。该零售商称自己是世界上历史最悠久、持续运营的百货公司。该连锁店在澳大利亚和新西兰的38家门店拥有约6000名员工。

十多年来，该公司一直因在线贸易的发展以及来自快时尚连锁店的竞争而承受压力。其最近的所有者是私募股权基金Anchorage Capital Partners。根据当时媒体报道，该基金于2022年以约1亿澳元从南非零售商Woolworths手中收购了David Jones。

据ABC News报道，管理澳大利亚和新西兰Westfield购物中心的Scentre Group曾向David Jones提供支持，但Anchorage Capital Partners拒绝了该提议。David Jones百货公司在17个Westfield地点运营。

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