Австралийская сеть универмагов David Jones начала процедуру добровольного администрирования на фоне роста расходов, вялых розничных продаж и давления в цепочках поставок. По данным Daily Maverick, магазины компании в Австралии и Новой Зеландии продолжат работу под контролем назначенных внешних управляющих FTI Consulting.

Продажа или рекапитализация

Добровольными администраторами David Jones назначили McGrathNicol. FTI Consulting и McGrathNicol заявили, что немедленно начнут поиск предложений по рекапитализации бизнеса или его продаже как действующей компании.

Генеральный директор David Jones Эрика Берхтольд заявила, что у ретейлера есть разработанный план обновления бизнеса на будущее. По ее словам, компания будет сотрудничать с администраторами, внешними управляющими и обеспеченным кредитором в рамках процедуры добровольного администрирования.

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История сети

David Jones был основан в Сиднее в 1838 году валлийским иммигрантом Дэвидом Джонсом. Ретейлер называет себя старейшим в мире непрерывно работающим универмагом. В сети работают около 6 тысяч сотрудников в 38 магазинах Австралии и Новой Зеландии.

Компания более десяти лет испытывает давление из-за развития онлайн-торговли и конкуренции со стороны сетей быстрой моды. Ее последним владельцем является фонд прямых инвестиций Anchorage Capital Partners, который приобрел David Jones у южноафриканского ретейлера Woolworths в 2022 году примерно за 100 млн австралийских долларов, согласно сообщениям СМИ того времени.

По информации ABC News, Scentre Group, управляющая торговыми центрами Westfield в Австралии и Новой Зеландии, предлагала David Jones поддержку, однако Anchorage Capital Partners ее отклонила. Универмаги David Jones работают в 17 локациях Westfield.

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