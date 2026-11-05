Нацбанк укрепил гривну по отношению к евро и доллару
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 6 ноября, по которому гривна укрепилась по отношению к основным иностранным валютам.
Официальный курс доллара США составляет 45,44 гривны, что на 9 копеек ниже показателя четверга. Курс европейской валюты снизился до 51,04 гривны за евро, подешевев на 20 копеек по сравнению с предыдущим торговым днем.
Источник: данные Национального банка Украины.
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