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Новости Бизнес

Нацбанк укрепил гривну по отношению к евро и доллару

UA NEWS 05 Ноября 2026 16:38
Нацбанк укрепил гривну по отношению к евро и доллару

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 6 ноября, по которому гривна укрепилась по отношению к основным иностранным валютам. 

Официальный курс доллара США составляет 45,44 гривны, что на 9 копеек ниже показателя четверга. Курс европейской валюты снизился до 51,04 гривны за евро, подешевев на 20 копеек по сравнению с предыдущим торговым днем.

Источник: данные Национального банка Украины.

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