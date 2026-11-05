В Дохе, Катар, Организация арабских авиаперевозчиков (AACO) спрогнозировала, что ее члены по итогам 2026 года зафиксируют совокупный чистый убыток в $4,3 млрд, или €3,82 млрд. В организацию входят 39 авиакомпаний Ближнего Востока и Северной Африки, в частности Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways и Gulf Air, сообщает Euronews.

В ежегодном отчете AACO связала давление на финансовые показатели перевозчиков с геополитической неопределенностью и нестабильными финансовыми условиями. Ассоциация также ожидает падения объемов авиагрузовых перевозок членов организации на 5,2%.

Расходы на топливо растут

По оценке AACO, топливо составит 37,3% операционных расходов авиакомпаний-членов в 2026 году. Годом ранее этот показатель равнялся 27,9%. В мировой авиационной отрасли доля расходов на топливо, согласно прогнозу, достигнет 31,4% против 25,4% в 2025 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время организация отметила, что мировая авиационная отрасль в целом останется прибыльной, хотя ее рентабельность снизится из-за более дорогих энергоносителей и операционных сбоев. Глобальная чистая прибыль сектора, согласно приведенному прогнозу, может сократиться примерно до $23 млрд (€20,5 млрд) — до самого низкого уровня за 12 лет, если не учитывать период пандемии COVID-19 и ее последствия.

Возражения против углеродных правил ЕС

На ежегодном общем собрании AACO участники также выразили обеспокоенность по поводу предложенного Европейским союзом расширения Системы торговли выбросами (ETS). Принятая в Дохе резолюция выступает против распространения системы к 2029 году на рейсы, вылетающие из Европейской экономической зоны и направляющиеся в третьи страны в пределах 5 тыс. километров от Франкфурта.

Генеральный секретарь AACO Абдул Вахаб Теффаха заявил, что такое расширение затрагивает вопросы суверенитета воздушного пространства и, по мнению ассоциации, может противоречить Чикагской конвенции. Он также предупредил о риске двойных затрат для арабских перевозчиков, если правила ETS не будут согласованы с международной схемой CORSIA, предусматривающей компенсацию части выбросов от международных рейсов.

Читай нас в