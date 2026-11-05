在卡塔尔多哈，阿拉伯航空承运人组织（AACO）预测，其成员航空公司将在2026年录得合计43亿美元（38.2亿欧元）的净亏损。该组织包括来自中东和北非的39家航空公司，其中包括卡塔尔航空、阿联酋航空、阿提哈德航空和海湾航空，Euronews报道。

AACO在年度报告中将航空公司财务表现承压与地缘政治不确定性和多变的金融环境联系起来。该协会还预计，其成员的航空货运量将下降5.2%。

燃油成本上升

根据AACO的估计，燃油将在2026年占成员航空公司运营成本的37.3%。一年前，这一比例为27.9%。预计全球航空业的燃油成本占比将达到31.4%，而2025年为25.4%。

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与此同时，该组织指出，全球航空业整体仍将保持盈利，尽管由于能源价格上涨和运营中断，其盈利能力将下降。根据所引述的预测，该行业的全球净利润可能降至约230亿美元（205亿欧元）——若不计入COVID-19疫情及其后续影响时期，这将是12年来的最低水平。

对欧盟碳规则的反对意见

在AACO年度大会上，与会者还对欧盟提议扩大排放交易体系（ETS）表示担忧。在多哈通过的一项决议反对在2029年前将该体系扩展至从欧洲经济区起飞、飞往法兰克福5,000公里范围内第三国的航班。

AACO秘书长阿卜杜勒·瓦哈卜·特法哈表示，这种扩展涉及领空主权问题，而且该协会认为其可能与《芝加哥公约》相抵触。他还警告说，如果ETS规则未能与国际CORSIA机制协调一致，阿拉伯航空公司将面临重复成本的风险；该机制规定对国际航班的部分排放进行抵消。

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