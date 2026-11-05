在新加坡，星展银行董事会成员安东尼·林将于2027年1月1日出任DBS Group Holdings和DBS Bank董事长，接替彼得·西阿。西阿将在领导该银行16年后，于2026年12月31日结束在两家公司董事会的任职，Channel NewsAsia报道。

领导层变动

任期结束后，80岁的彼得·西阿将担任一年高级顾问。星展表示，任命林是董事会更新进程的一部分。

68岁的安东尼·林自2020年4月起担任DBS Group Holdings和DBS Bank董事会成员。他目前担任薪酬与管理层发展委员会主席，同时也是董事会风险管理委员会和董事会执行委员会成员。

作为薪酬与管理层发展委员会主席，林在领导层继任规划中发挥了关键作用，其中包括陈淑珊过渡至星展首席执行官职位期间。他还监督薪酬政策和人才发展。

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DBS的经验和业绩

加入星展之前，林在新加坡主权财富基金GIC工作了19年，并于2017年卸任该机构的执行职务。更早以前，他曾在Bankers Trust的新加坡、伦敦和纽约分支担任高级职务。

彼得·西阿于2009年11月加入DBS Group Holdings和DBS Bank董事会，并于2010年5月出任董事长。在他担任董事长期间，该银行进行了大规模数字化转型，并拓展了收益更高的业务领域。

据星展称，在此期间，集团收入增长超过三倍，净利润增长超过四倍。2026年7月，星展的市值超过2000亿新加坡元，成为该国最大的上市公司。

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