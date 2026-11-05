韩国国防企业Hanwha Aerospace已开始在波兰西部大波兰地区戈茹夫建设一座制导导弹生产工厂。该设施将成为该公司在欧洲首个生产制导武器的生产基地，《韩国先驱报》报道。

为HOMAR-K生产

该工厂的奠基仪式有Hanwha WB Advanced Systems参与，该公司是Hanwha Aerospace与波兰WB Group的合资企业。工厂将生产用于HOMAR-K的CGR-080制导导弹；HOMAR-K是Hanwha公司Chunmoo多管火箭炮系统的波兰版本。

建设计划于2028年完成。该公司预计在2029年底生产首批导弹，并于2030年启动全面生产。

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合资企业

Hanwha WB Advanced Systems成立于2025年9月。Hanwha Aerospace持有该合资企业51%的股份，波兰WB Electronics持有49%。

该合资企业已与波兰军备局签署CGR-080导弹生产和供应合同。根据许可协议，Hanwha Aerospace将向Hanwha WB Advanced Systems转让生产技术。波兰还签署了大规模合同，采购韩国K9自行榴弹炮、K2主战坦克和Chunmoo系统。

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