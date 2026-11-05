Hanwha Aerospace розпочала будівництво заводу ракет у Польщі — Korea Herald

Південнокорейська оборонна компанія Hanwha Aerospace розпочала будівництво заводу з виробництва керованих ракет у Гожуві-Велькопольському на заході Польщі. Підприємство стане першим виробничим майданчиком компанії для випуску керованого озброєння в Європі, повідомляє Korea Herald.

Виробництво для HOMAR-K

Церемонія закладення заводу відбулася за участі Hanwha WB Advanced Systems — спільного підприємства Hanwha Aerospace та польської WB Group. На підприємстві виготовлятимуть керовані ракети CGR-080 для HOMAR-K — польської версії реактивної системи залпового вогню Chunmoo компанії Hanwha.

Завершити будівництво планують у 2028 році. Компанія розраховує випустити першу партію ракет наприкінці 2029 року, а повномасштабне виробництво розпочати у 2030 році.

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Спільне підприємство

Hanwha WB Advanced Systems заснували у вересні 2025 року. Hanwha Aerospace володіє 51% часткою спільного підприємства, а польська WB Electronics — 49%.

Спільне підприємство уклало контракт з Агентством озброєнь Польщі на виробництво та постачання ракет CGR-080. Hanwha Aerospace має передати Hanwha WB Advanced Systems виробничі технології за ліцензійною угодою. Польща також укладала масштабні контракти на закупівлю південнокорейських самохідних гаубиць K9, основних бойових танків K2 і систем Chunmoo.

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