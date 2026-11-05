Południowokoreańska firma zbrojeniowa Hanwha Aerospace rozpoczęła budowę zakładu produkcji pocisków kierowanych w Gorzowie Wielkopolskim na zachodzie Polski. Obiekt będzie pierwszym w Europie zakładem produkcyjnym firmy wytwarzającym uzbrojenie kierowane, informuje Korea Herald.

Produkcja dla HOMAR-K

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się z udziałem Hanwha WB Advanced Systems, wspólnego przedsiębiorstwa Hanwha Aerospace i polskiej WB Group. W zakładzie będą produkowane pociski kierowane CGR-080 dla HOMAR-K, polskiej wersji systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo firmy Hanwha.

Zakończenie budowy planowane jest na 2028 rok. Firma spodziewa się wyprodukować pierwszą partię pocisków pod koniec 2029 roku, a w 2030 roku rozpocząć produkcję na pełną skalę.

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Wspólne przedsiębiorstwo

Hanwha WB Advanced Systems utworzono we wrześniu 2025 roku. Hanwha Aerospace posiada 51% udziałów we wspólnym przedsiębiorstwie, a polska WB Electronics — 49%.

Wspólne przedsiębiorstwo zawarło kontrakt z Agencją Uzbrojenia na produkcję i dostawę pocisków CGR-080. Hanwha Aerospace ma przekazać Hanwha WB Advanced Systems technologie produkcyjne na mocy umowy licencyjnej. Polska zawarła również duże kontrakty na zakup południowokoreańskich armatohaubic samobieżnych K9, czołgów podstawowych K2 i systemów Chunmoo.

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