Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace начала строительство завода по производству управляемых ракет в Гожуве-Велькопольском на западе Польши. Предприятие станет первой производственной площадкой компании по выпуску управляемого вооружения в Европе, сообщает Korea Herald.

Производство для HOMAR-K

Церемония закладки завода состоялась с участием Hanwha WB Advanced Systems — совместного предприятия Hanwha Aerospace и польской WB Group. На предприятии будут производить управляемые ракеты CGR-080 для HOMAR-K — польской версии реактивной системы залпового огня Chunmoo компании Hanwha.

Завершить строительство планируют в 2028 году. Компания рассчитывает выпустить первую партию ракет в конце 2029 года, а полномасштабное производство начать в 2030 году.

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Совместное предприятие

Hanwha WB Advanced Systems было основано в сентябре 2025 года. Hanwha Aerospace владеет долей в 51% в совместном предприятии, а польская WB Electronics — 49%.

Совместное предприятие заключило контракт с Агентством вооружений Польши на производство и поставку ракет CGR-080. Hanwha Aerospace должна передать Hanwha WB Advanced Systems производственные технологии по лицензионному соглашению. Польша также заключала масштабные контракты на закупку южнокорейских самоходных гаубиц K9, основных боевых танков K2 и систем Chunmoo.

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