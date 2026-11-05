В Samsung Electronics в Южной Корее подали заявку на создание шестого профсоюза. Заявка была подана в министерство труда накануне, сообщает Korea Herald со ссылкой на представителей профсоюзов.

Заявка на новый профсоюз

По данным крупнейшего профсоюза Samsung Electronics, в который преимущественно входят сотрудники подразделения по производству полупроводников, новое объединение создают бывшие и нынешние руководители второго по численности профсоюза компании.

Второй по численности профсоюз представляет сотрудников подразделения Device Experience, отвечающего за потребительскую электронику и мобильные устройства Samsung.

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Заявления о внутренних спорах

Неназванный представитель профсоюзов заявил, что внутренние разногласия между бывшим и нынешним руководством меньшего профсоюза усилились. По его словам, это могло побудить к попытке создать отдельную организацию.

В то же время второй по численности профсоюз Samsung Electronics опроверг связь между внутренними спорами и планами создать шестой профсоюз.

Сотрудники Device Experience

Ожидается, что новый профсоюз сосредоточится на сотрудниках подразделения Device Experience. Его организационная структура и сферы деятельности пока не подтверждены.

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