В Samsung Electronics подали заявку на создание шестого профсоюза — Korea Herald
В Samsung Electronics в Южной Корее подали заявку на создание шестого профсоюза. Заявка была подана в министерство труда накануне, сообщает Korea Herald со ссылкой на представителей профсоюзов.
Заявка на новый профсоюз
По данным крупнейшего профсоюза Samsung Electronics, в который преимущественно входят сотрудники подразделения по производству полупроводников, новое объединение создают бывшие и нынешние руководители второго по численности профсоюза компании.
Второй по численности профсоюз представляет сотрудников подразделения Device Experience, отвечающего за потребительскую электронику и мобильные устройства Samsung.
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Заявления о внутренних спорах
Неназванный представитель профсоюзов заявил, что внутренние разногласия между бывшим и нынешним руководством меньшего профсоюза усилились. По его словам, это могло побудить к попытке создать отдельную организацию.
В то же время второй по численности профсоюз Samsung Electronics опроверг связь между внутренними спорами и планами создать шестой профсоюз.
Сотрудники Device Experience
Ожидается, что новый профсоюз сосредоточится на сотрудниках подразделения Device Experience. Его организационная структура и сферы деятельности пока не подтверждены.