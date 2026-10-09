Засновник SpaceX Маск за три дні втратив $63 млрд статків — Fortune

Засновник SpaceX Ілон Маск за три дні втратив близько $63 млрд оцінених статків і вдруге опустився нижче позначки $1 трлн. За даними Fortune, його капітал знизився з нещодавнього максимуму в $1,05 трлн у вівторок до $987 млрд у четвер, згідно з Bloomberg Billionaires Index.

Коливання котирувань

На початку тижня Маск знову перевищив позначку в $1 трлн після того, як акції SpaceX зросли майже на 8%. Аналітики Morgan Stanley тоді назвали папери компанії недооціненими. Після цього статки підприємця, за оцінкою Fortune, зросли з $976,9 млрд до $1,04 трлн.

Маск володіє приблизно 4,76 млрд акцій SpaceX, зокрема близько 1,3 млрд акцій з обмеженнями, права на які ще не набули чинності. Згодом акції аерокосмічної компанії впали на 3,5% і торгувалися нижче $162. Одночасно акції Tesla, виробника електромобілів, подешевшали більш ніж на 2%.

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Forbes оцінював втрати Маска в $21 млрд лише за ранок середи після зниження котирувань SpaceX. Це сталося після повідомлення про те, що компанія планує залучити $40 млрд для придбання чипів Nvidia. Fortune зазначає, що така стратегія могла вплинути на вартість акцій через можливі побоювання інвесторів щодо витрат компанії та її боргового навантаження на тлі інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

Оцінка статків

Маск раніше пояснював, що його статки відображають вартість часток у створених ним компаніях, а не суму коштів на банківському рахунку. В інтерв’ю підприємцю Пітеру Діамандісу він сказав, що трильйонний статок означає певну частку власності в цих компаніях.

Також Маск заявляв, що зі зростанням можливостей штучного інтелекту та робототехніки гроші можуть втратити значення. В інтерв’ю The Economist він прогнозував, що у 2036 році гроші «не матимуть значення», оскільки більшу частину роботи виконуватиме ШІ, а праця людей може стати добровільною.

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