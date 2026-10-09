Основатель SpaceX Илон Маск за три дня потерял около $63 млрд оценочного состояния и во второй раз опустился ниже отметки в $1 трлн. По данным Fortune, его капитал снизился с недавнего максимума в $1,05 трлн во вторник до $987 млрд в четверг, согласно Bloomberg Billionaires Index.

Колебания котировок

В начале недели Маск вновь превысил отметку в $1 трлн после того, как акции SpaceX выросли почти на 8%. Аналитики Morgan Stanley тогда назвали бумаги компании недооцененными. После этого состояние предпринимателя, по оценке Fortune, выросло с $976,9 млрд до $1,04 трлн.

Маск владеет примерно 4,76 млрд акций SpaceX, включая около 1,3 млрд акций с ограничениями, права на которые еще не вступили в силу. Позднее акции аэрокосмической компании упали на 3,5% и торговались ниже $162. Одновременно акции производителя электромобилей Tesla подешевели более чем на 2%.

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Forbes оценивал потери Маска в $21 млрд только за утро среды после снижения котировок SpaceX. Это произошло после сообщения о том, что компания планирует привлечь $40 млрд для покупки чипов Nvidia. Fortune отмечает, что такая стратегия могла повлиять на стоимость акций из-за возможных опасений инвесторов относительно расходов компании и ее долговой нагрузки на фоне инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Оценка состояния

Маск ранее объяснял, что его состояние отражает стоимость долей в созданных им компаниях, а не сумму средств на банковском счете. В интервью предпринимателю Питеру Диамандису он сказал, что триллионное состояние означает определенную долю собственности в этих компаниях.

Маск также заявлял, что с ростом возможностей искусственного интеллекта и робототехники деньги могут утратить значение. В интервью The Economist он прогнозировал, что в 2036 году деньги «не будут иметь значения», поскольку большую часть работы будет выполнять ИИ, а труд людей может стать добровольным.

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