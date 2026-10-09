SpaceX创始人埃隆·马斯克在三天内损失了约630亿美元的估算财富，并第二次跌破1万亿美元大关。据《财富》报道，根据彭博亿万富翁指数，他的财富从周二近期创下的1.05万亿美元高点降至周四的9870亿美元。

股价波动

本周初，在SpaceX股价上涨近8%后，马斯克的财富再次超过1万亿美元。摩根士丹利分析师当时称该公司证券被低估。根据《财富》的估算，随后这位企业家的财富从9769亿美元增至1.04万亿美元。

马斯克持有约47.6亿股SpaceX股票，其中包括约13亿股受限制股票，这些股票的权利尚未归属。随后，这家航空航天公司的股价下跌3.5%，交易价格低于162美元。与此同时，电动汽车制造商特斯拉的股价下跌超过2%。

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在SpaceX股价下跌后，福布斯估计，仅周三上午马斯克就损失了210亿美元。这发生在有报道称该公司计划筹集400亿美元用于购买英伟达芯片之后。《财富》指出，在投资人工智能基础设施的背景下，由于投资者可能担忧公司的支出及其债务负担，这一策略可能影响股价。

财富估值

马斯克此前解释说，他的财富反映的是其创办公司中所持股份的价值，而非银行账户中的资金总额。他在接受企业家彼得·戴曼迪斯采访时表示，万亿美元财富意味着对这些公司拥有一定的所有权份额。

马斯克还表示，随着人工智能和机器人技术能力的提升，金钱可能失去意义。他在接受《经济学人》采访时预测，到2036年，金钱将“无关紧要”，因为人工智能将完成大部分工作，而人类劳动可能变为自愿行为。

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