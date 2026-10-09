Założyciel SpaceX Elon Musk stracił w ciągu trzech dni około 63 mld dolarów szacowanego majątku i po raz drugi spadł poniżej progu 1 bln dolarów. Według Fortune, jego majątek zmniejszył się z niedawnego maksimum 1,05 bln dolarów we wtorek do 987 mld dolarów w czwartek, zgodnie z Bloomberg Billionaires Index.

Wahania notowań

Na początku tygodnia Musk ponownie przekroczył próg 1 bln dolarów po tym, jak akcje SpaceX wzrosły o prawie 8%. Analitycy Morgan Stanley nazwali wówczas papiery spółki niedowartościowanymi. Następnie majątek przedsiębiorcy, według szacunków Fortune, wzrósł z 976,9 mld dolarów do 1,04 bln dolarów.

Musk posiada około 4,76 mld akcji SpaceX, w tym około 1,3 mld akcji z ograniczeniami, do których prawa nie zostały jeszcze nabyte. Później akcje spółki lotniczo-kosmicznej spadły o 3,5% i były notowane poniżej 162 dolarów. Jednocześnie akcje producenta samochodów elektrycznych Tesla potaniały o ponad 2%.

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Forbes oszacował straty Muska na 21 mld dolarów tylko w środę rano po spadku notowań SpaceX. Stało się to po informacji, że spółka planuje pozyskać 40 mld dolarów na zakup chipów Nvidia. Fortune zauważa, że taka strategia mogła wpłynąć na wartość akcji z powodu możliwych obaw inwestorów dotyczących wydatków spółki i jej zadłużenia w związku z inwestycjami w infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Ocena majątku

Musk wcześniej wyjaśniał, że jego majątek odzwierciedla wartość udziałów w utworzonych przez niego spółkach, a nie sumę środków na rachunku bankowym. W wywiadzie z przedsiębiorcą Peterem Diamandisem powiedział, że majątek o wartości biliona oznacza określony udział własnościowy w tych spółkach.

Musk twierdził również, że wraz ze wzrostem możliwości sztucznej inteligencji i robotyki pieniądze mogą stracić znaczenie. W wywiadzie dla The Economist prognozował, że w 2036 roku pieniądze „nie będą miały znaczenia”, ponieważ większość pracy będzie wykonywać SI, a praca ludzi może stać się dobrowolna.

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