Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, в сентябре получила рекордную месячную выручку — 511,86 млрд новых тайваньских долларов, или $16,03 млрд. Это на 54,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Рекордная выручка

В то же время показатель сентября был на 0,6% ниже, чем в августе. Компания продолжила серию рекордных месячных доходов на фоне глобального развертывания инфраструктуры для искусственного интеллекта, сообщает CNBC.

TSMC производит чипы на заказ, а среди ее клиентов — Nvidia и Apple. Компания стала одним из главных бенефициаров стремительного спроса на передовые микросхемы для систем искусственного интеллекта.

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Технологии для новых чипов

В сентябре TSMC обязалась использовать установки ASML для экстремальной ультрафиолетовой литографии High NA. Эта технология является ключевой для производства более передовых чипов, а TSMC присоединилась к Samsung Electronics среди компаний, внедряющих это оборудование.

TSMC должна опубликовать финансовые результаты за третий квартал на следующей неделе.

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