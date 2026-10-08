Tajwańska firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), największy na świecie kontraktowy producent chipów, osiągnęła we wrześniu rekordowe miesięczne przychody w wysokości 511,86 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli 16,03 mld dolarów. To o 54,6% więcej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Rekordowe przychody

Jednocześnie wynik za wrzesień był o 0,6% niższy niż w sierpniu. Firma kontynuowała serię rekordowych miesięcznych przychodów w związku z globalnym wdrażaniem infrastruktury sztucznej inteligencji, informuje CNBC.

TSMC produkuje chipy na zamówienie, a wśród jej klientów są Nvidia i Apple. Firma stała się jednym z głównych beneficjentów gwałtownie rosnącego popytu na zaawansowane chipy dla systemów sztucznej inteligencji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Technologie dla nowych chipów

We wrześniu TSMC zobowiązało się do korzystania z systemów ASML do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie High NA. Technologia ta ma kluczowe znaczenie dla produkcji bardziej zaawansowanych chipów, a TSMC dołączyło do Samsung Electronics wśród firm wdrażających ten sprzęt.

TSMC ma opublikować wyniki finansowe za trzeci kwartał w przyszłym tygodniu.

Czytaj nas na