АрселорМіттал Кривий Ріг зупиняє виробництво через російські атаки

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Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» розпочав підготовку до переведення підприємства в режим холодної зупинки. Процес триватиме близько двох місяців і передбачатиме безпечне припинення виробництва та подальшу консервацію промислових активів.

Причиною рішення стали наслідки чотирьох руйнівних ракетних атак Росії. Внаслідок ударів загинули шестеро працівників підприємства, ще понад 18 людей дістали поранення. Первинне металургійне виробництво було зупинене.

Генеральний директор компанії Мауро Лонгобардо наголосив, що головним завданням є збереження працівників і промислових активів для подальшого відновлення роботи.

За його словами, група ArcelorMittal не залишає Україну, однак, за поточною оцінкою компанії, безпечно працювати під час війни неможливо.

Після завершення бойових дій підприємство планують відновити за першої можливої нагоди.

Джерело: АрселорМіттал Кривий Ріг

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