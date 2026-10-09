Shein збільшив виторг у Британії до £2,58 млрд і випередив Asos — The Guardian

Онлайн-ритейлер швидкої моди Shein торік збільшив виторг у Великій Британії на 26% — до £2,58 млрд — та випередив за обсягом продажів британського конкурента Asos. Прибуток компанії до оподаткування зріс на 18%, до £45,2 млн, повідомляє The Guardian із посиланням на звітність, подану до британського реєстру Companies House.

Продажі та персонал

Кількість працівників Shein у Великій Британії, які переважно займаються продажами та маркетингом, зросла з 91 до 113 осіб. Компанія сплатила £11,2 млн поточних податків проти £9,6 млн роком раніше.

У Shein пов’язали зростання продажів із маркетинговим партнерством із музичними фестивалями Wireless і Creamfields, тимчасовим магазином на Оксфорд-стріт у Лондоні та різдвяними заходами в Единбурзі, Манчестері, Ліверпулі й Лондоні.

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Пільга для недорогих посилок

Успішні результати компанії можуть посилити тиск на уряд Великої Британії щодо швидшого перегляду правила de minimis. Воно дозволяє закордонним продавцям надсилати британським покупцям товари вартістю до £135 без сплати мита.

Бізнес-модель Shein ґрунтується на прямому доставленні недорогого одягу з китайських фабрик покупцям, завдяки чому окремі замовлення залишаються нижчими за поріг, за яким виникає обов’язок сплачувати мито. У США торік скасували аналогічне звільнення для товарів китайського виробництва, а ЄС у липні замінив пільгу для посилок до €150 фіксованим митом у €3.

Колишня канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявляла, що Велика Британія скасує своє правило до 2028 року. Минулого місяця глобальна материнська група Shein вийшла на Гонконзьку фондову біржу з оцінкою трохи понад $26 млрд. У перших результатах після лістингу група також повідомила про падіння квартального прибутку на 67%, до £173 млн, пояснивши це вищими цінами на нафту та фрахтовими ставками, пов’язаними з війною в Ірані.

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