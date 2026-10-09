Онлайн-ретейлер быстрой моды Shein в прошлом году увеличил выручку в Великобритании на 26%, до £2,58 млрд, и обогнал британского конкурента Asos по объему продаж. Прибыль компании до налогообложения выросла на 18%, до £45,2 млн, сообщает The Guardian со ссылкой на отчетность, поданную в британский реестр Companies House.

Продажи и персонал

Число сотрудников Shein в Великобритании, которые преимущественно занимаются продажами и маркетингом, выросло с 91 до 113 человек. Компания уплатила £11,2 млн текущих налогов против £9,6 млн годом ранее.

В Shein связали рост продаж с маркетинговыми партнерствами с музыкальными фестивалями Wireless и Creamfields, временным магазином на Оксфорд-стрит в Лондоне и рождественскими мероприятиями в Эдинбурге, Манчестере, Ливерпуле и Лондоне.

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Льгота для недорогих посылок

Успешные результаты компании могут усилить давление на правительство Великобритании в вопросе более быстрого пересмотра правила de minimis. Оно позволяет зарубежным продавцам отправлять британским покупателям товары стоимостью до £135 без уплаты таможенной пошлины.

Бизнес-модель Shein основана на прямой доставке недорогой одежды с китайских фабрик покупателям, благодаря чему отдельные заказы остаются ниже порога, при котором возникает обязанность уплачивать таможенную пошлину. США в прошлом году отменили аналогичное освобождение для товаров китайского производства, а ЕС в июле заменил льготу для посылок стоимостью до €150 фиксированной пошлиной в €3.

Бывшая канцлер казначейства Рейчел Ривз заявляла, что Великобритания отменит свое правило до 2028 года. В прошлом месяце глобальная материнская группа Shein вышла на Гонконгскую фондовую биржу с оценкой чуть более $26 млрд. В первых результатах после листинга группа также сообщила о падении квартальной прибыли на 67%, до £173 млн, объяснив это более высокими ценами на нефть и фрахтовыми ставками, связанными с войной в Иране.

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