快时尚在线零售商Shein去年在英国的营收增长26%，达到25.8亿英镑，并在销售额方面超过英国竞争对手Asos。该公司税前利润增长18%，至4520万英镑，《卫报》报道，援引提交至英国公司注册局（Companies House）的财务报告。

销售与员工

Shein在英国的员工人数从91人增至113人，这些员工主要从事销售和营销工作。该公司缴纳的当期税款为1120万英镑，高于一年前的960万英镑。

Shein将销售增长归因于与Wireless和Creamfields音乐节的营销合作、在伦敦牛津街开设的快闪店，以及在爱丁堡、曼彻斯特、利物浦和伦敦举办的圣诞活动。

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低价包裹优惠

该公司的良好业绩可能加大对英国政府的压力，要求其更快修订最低限额（de minimis）规则。该规则允许海外卖家向英国买家寄送价值不超过135英镑的商品，而无需缴纳关税。

Shein的商业模式建立在将低价服装从中国工厂直接配送给买家的基础上，因此单笔订单可保持在需要缴纳关税的门槛以下。美国去年取消了对中国制造商品的类似豁免，而欧盟在7月将价值不超过150欧元包裹的优惠替换为3欧元固定关税。

前财政大臣雷切尔·里夫斯表示，英国将在2028年前取消其相关规则。上个月，Shein的全球母公司集团在香港证券交易所上市，估值略高于260亿美元。该集团在上市后的首份业绩中还报告称，季度利润下降67%，至1.73亿英镑，并将此归因于与伊朗战争相关的油价和货运费率上涨。

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