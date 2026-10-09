Internetowy sprzedawca szybkiej mody Shein zwiększył w ubiegłym roku przychody w Wielkiej Brytanii o 26%, do 2,58 mld funtów, i wyprzedził brytyjskiego konkurenta Asos pod względem sprzedaży. Zysk spółki przed opodatkowaniem wzrósł o 18%, do 45,2 mln funtów, podaje The Guardian, powołując się na sprawozdania złożone w brytyjskim rejestrze Companies House.

Sprzedaż i personel

Liczba pracowników Shein w Wielkiej Brytanii, którzy zajmują się głównie sprzedażą i marketingiem, wzrosła z 91 do 113 osób. Spółka zapłaciła 11,2 mln funtów bieżących podatków wobec 9,6 mln funtów rok wcześniej.

W Shein wzrost sprzedaży powiązano z partnerstwami marketingowymi z festiwalami muzycznymi Wireless i Creamfields, tymczasowym sklepem przy Oxford Street w Londynie oraz wydarzeniami bożonarodzeniowymi w Edynburgu, Manchesterze, Liverpoolu i Londynie.

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Ulga dla tanich przesyłek

Dobre wyniki spółki mogą zwiększyć presję na rząd Wielkiej Brytanii w sprawie szybszej rewizji zasady de minimis. Pozwala ona zagranicznym sprzedawcom wysyłać brytyjskim kupującym towary o wartości do 135 funtów bez płacenia cła.

Model biznesowy Shein opiera się na bezpośredniej dostawie taniej odzieży z chińskich fabryk do kupujących, dzięki czemu pojedyncze zamówienia pozostają poniżej progu, od którego powstaje obowiązek zapłaty cła. Stany Zjednoczone w ubiegłym roku zniosły podobne zwolnienie dla towarów wyprodukowanych w Chinach, a UE w lipcu zastąpiła ulgę dla przesyłek o wartości do 150 euro stałym cłem w wysokości 3 euro.

Była kanclerz skarbu Rachel Reeves oświadczyła, że Wielka Brytania zniesie swoją zasadę do 2028 roku. W ubiegłym miesiącu globalna grupa macierzysta Shein zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu z wyceną nieco ponad 26 mld dolarów. W pierwszych wynikach po debiucie grupa poinformowała również o spadku kwartalnego zysku o 67%, do 173 mln funtów, wyjaśniając to wyższymi cenami ropy i stawkami frachtowymi związanymi z wojną w Iranie.

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