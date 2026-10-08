Акції Nvidia, Oracle та CoreWeave впали після даних про доходи OpenAI — CNBC

Акції Nvidia, Oracle, CoreWeave та інших компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, знизилися у четвер після уточнення фінансових показників OpenAI. Як повідомляє CNBC, наприкінці вересня OpenAI поінформувала інвесторів, що її річний дохід у перерахунку на поточний темп становив приблизно $50 млрд.

Цей показник нижчий за $68 млрд, про які наприкінці минулого місяця широко повідомляли медіа. Співрозмовник CNBC, обізнаний із ситуацією, пояснив, що сума $68 млрд включала валовий дохід партнерів OpenAI. За його словами, це дає інвесторам змогу безпосередніше порівнювати OpenAI з її головним конкурентом Anthropic.

Показники OpenAI

За словами співрозмовника, OpenAI представила фінансові дані в презентації для інвесторів. Компанія також повідомила про зростання загального показника run rate на 77% у третьому кварталі. У корпоративному бізнесі цей показник за той самий період зріс на 107%.

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Financial Times першою повідомила про показник у $50 млрд. CNBC зазначає, що OpenAI перебуває під тиском щодо обґрунтування своєї оцінки у $852 млрд, оскільки готується до первинного публічного розміщення акцій. У червні компанія конфіденційно подала проспект регуляторам, а її керівники вказували на можливий вихід на біржу у 2027 році.

Переговори про фінансування

Паралельно OpenAI веде початкові переговори з інвесторами про новий раунд фінансування. Раніше CNBC повідомляв, що компанія може залучити близько $30 млрд, однак ця сума може змінитися, а остаточних умов угоди ще не погоджено.

У березні OpenAI завершила раунд фінансування на $122 млрд. Фінансова директорка компанії Сара Фраєр минулого тижня заявила CNBC, що OpenAI залишається добре забезпеченою капіталом.

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