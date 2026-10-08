Akcje Nvidii, Oracle, CoreWeave i innych firm powiązanych ze sztuczną inteligencją spadły w czwartek po doprecyzowaniu przez OpenAI wskaźników finansowych. Jak podaje CNBC, pod koniec września OpenAI poinformowało inwestorów, że jego roczne przychody w przeliczeniu na obecne tempo wynosiły około 50 mld dolarów.

Wskaźnik ten jest niższy od 68 mld dolarów, o których pod koniec ubiegłego miesiąca szeroko informowały media. Źródło CNBC znające sytuację wyjaśniło, że kwota 68 mld dolarów obejmowała przychody brutto partnerów OpenAI. Według źródła pozwala to inwestorom bardziej bezpośrednio porównywać OpenAI z jego głównym konkurentem, Anthropic.

Wskaźniki OpenAI

Według źródła OpenAI przedstawiło dane finansowe w prezentacji dla inwestorów. Firma poinformowała także o wzroście ogólnego wskaźnika run rate o 77% w trzecim kwartale. W działalności korporacyjnej wskaźnik ten wzrósł w tym samym okresie o 107%.

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Financial Times jako pierwszy poinformował o wskaźniku 50 mld dolarów. CNBC zauważa, że OpenAI znajduje się pod presją, by uzasadnić wycenę na poziomie 852 mld dolarów, ponieważ przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej. W czerwcu firma poufnie złożyła prospekt regulatorom, a jej kierownictwo wskazywało na możliwy debiut giełdowy w 2027 roku.

Rozmowy o finansowaniu

Równolegle OpenAI prowadzi wstępne rozmowy z inwestorami na temat nowej rundy finansowania. CNBC informowało wcześniej, że firma może pozyskać około 30 mld dolarów, jednak kwota ta może się zmienić, a ostateczne warunki transakcji nie zostały jeszcze uzgodnione.

W marcu OpenAI zakończyło rundę finansowania o wartości 122 mld dolarów. Dyrektorka finansowa firmy Sarah Friar powiedziała w ubiegłym tygodniu CNBC, że OpenAI pozostaje dobrze dokapitalizowane.

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