Ferrari podniosło prognozę finansową na 2026 rok po wynikach trzeciego kwartału, które nieznacznie przewyższyły oczekiwania rynku. Jak informuje CNBC, producent samochodów oczekuje przychodów na poziomie 7,65 mld euro zamiast wcześniej prognozowanych 7,6 mld euro.

Wyniki trzeciego kwartału

Skorygowany zysk Ferrari na akcję w trzecim kwartale wyniósł 2,44 euro wobec konsensusowej prognozy 2,37 euro, opracowanej przez LSEG. Przychody osiągnęły 1,9 mld euro, podczas gdy analitycy oczekiwali 1,89 mld euro.

Spółka podniosła także prognozę skorygowanej EBITDA do 3 mld euro z 2,97 mld euro. Prognoza skorygowanego zysku na akcję wzrosła do co najmniej 9,85 euro z poprzedniego poziomu co najmniej 9,68 euro.

Przyczyny rewizji prognozy

Ferrari wyjaśniło rewizję prognoz większą niż oczekiwano aktywnością klientów w zakresie personalizacji samochodów, mniejszym negatywnym wpływem kursów walutowych oraz drugim miejscem w mistrzostwach Formuły 1. Spółka poprawiła również oczekiwania dotyczące przemysłowych wolnych przepływów pieniężnych — do 1,65 mld euro, w porównaniu z wcześniejszą prognozą co najmniej 1,55 mld euro.

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W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Ferrari dostarczyło 10 170 samochodów — o 318 mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spadek dostaw nastąpił przede wszystkim w krajach obu Ameryk, a także w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie, podczas gdy przychody i zysk spółki wzrosły.

Zamówienia do 2028 roku

Dyrektor generalny Ferrari Benedetto Vigna oświadczył, że portfel zamówień spółki sięga już 2028 roku. Ferrari planuje jeszcze dwa premiery do końca roku.

Po publikacji wyników amerykańskie akcje Ferrari początkowo spadły, lecz później przeszły do wzrostów i zyskiwały około 2% w handlu przedsesyjnym.

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