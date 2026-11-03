Ferrari повысила финансовый прогноз на 2026 год после результатов третьего квартала, которые несколько превзошли ожидания рынка. Как сообщает CNBC, автопроизводитель ожидает выручку на уровне 7,65 млрд евро вместо ранее прогнозировавшихся 7,6 млрд евро.

Показатели третьего квартала

Скорректированная прибыль Ferrari на акцию в третьем квартале составила 2,44 евро против консенсус-прогноза в 2,37 евро, составленного LSEG. Выручка достигла 1,9 млрд евро, тогда как аналитики ожидали 1,89 млрд евро.

Компания также повысила прогноз скорректированного показателя EBITDA до 3 млрд евро с 2,97 млрд евро. Прогноз скорректированной прибыли на акцию вырос как минимум до 9,85 евро с предыдущего уровня не менее 9,68 евро.

Причины пересмотра прогноза

Ferrari объяснила пересмотр прогнозов более активной, чем ожидалось, персонализацией автомобилей клиентами, меньшим негативным влиянием валютных курсов и вторым местом в чемпионате Формулы-1. Компания также улучшила ожидания по промышленному свободному денежному потоку — до 1,65 млрд евро по сравнению с предыдущим прогнозом не менее 1,55 млрд евро.

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За первые девять месяцев года Ferrari поставила 10 170 автомобилей — на 318 меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Сокращение поставок произошло прежде всего в странах Америки, а также в Китае, Гонконге и Тайване, в то время как выручка и прибыль компании выросли.

Заказы до 2028 года

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья заявил, что портфель заказов компании уже достигает 2028 года. До конца года Ferrari планирует еще два запуска.

После публикации отчетности американские акции Ferrari сначала снизились, но затем перешли к росту и прибавляли около 2% на предпродажных торгах.

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